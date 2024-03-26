Подмосковье 26 марта 2024, 09:27 Студентка из Раменского Виктория Кучишкина победила на конкурсе мастерства по парикмахерскому искусству Пресс-служба министерства образования Московской области

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Региональный этап чемпионата «Профессионалы» прошел на базе колледжа «Подмосковье». Студенты соревновались в компетенции «Парикмахерское искусство».

В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что студентка третьего курса Раменского колледжа Виктория Кучишкина успешно прошла все этапы конкурса и стала победителем компетенции. Подготовиться и хорошо выступить девушке помогла наставник Валентина Вологина.

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На конкурсе Виктория выполнила вечернюю прическу с окрашиванием, удлиненную стрижку для женщин, накручивание бигуди, салонную стрижку «боб» с окрашиванием и мужскую классическую стрижку.

Более 40 школ и 20 детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье к началу нового учебного года. Работы ведутся в рамках президентской программы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.