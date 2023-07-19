Подмосковье 19 июля 2023, 17:53 Студентка из Подмосковья стала одним из победителей акселератора «Безграничная молодежь» ГСГУ

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Студентка-заочница ГСГУ Дария Ваганова стала одной из 10 победителей второго сезона акселератора «Безграничная молодежь». Он состоялся при поддержке Фонда президентских грантов.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, студентка представила благотворительный проект «Дари, дари!», который станет частью действующего «Семейного клуба „Подарок“».

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«В течение нескольких месяцев участники из Подмосковья на адаптированной IT-платформе генерировали и совершенствовали свои бизнес-инициативы, пошагово оформляя их в проекты. При этом они получали ценные знания от уже действующих предпринимателей и наставников. Финальным аккордом стала защита авторских работ», — рассказали в ведомстве.

Награждение победителей состоится в августе, а одним из подарков станет бизнес-завтрак с миллионером.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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