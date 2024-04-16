Подмосковье 16 апреля 2024, 16:50 Студентка из Лобни победила в региональном этапе чемпионата «Профессионалы» Пресс-служба администрации городского округа Лобня / Медиасток.рф

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Студентка колледжа «Подмосковье» из Лобни, Виктория Кузина, заняла первое место в региональном этапе чемпионата «Профессионалы». Она стала лучшей по компетенции «Экспедирование грузов».

В семи модулях конкурса содержались задания различной сложности по организации перевозки грузов на четырех видах транспорта. Виктория Кузина показала отличные результаты и победила с большим отрывом от конкурентов.

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Девушка рассказала, что достигнуть первенства ей удалось благодаря усиленной подготовке. В конкурсу ее подготовила преподаватель специальных дисциплин колледжа «Подмосковье» Наталья Чекрыжова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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