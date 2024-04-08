08 апреля 2024, 15:46
Студентка из Люберец стала лауреатом всероссийского конкурса проектных работ
Подмосковная студентка Полина Вольнова стала лауреатом всероссийского конкурса исследовательских проектов. Девушка представила конкурсную работу по направлению «Теория и история права и государства».
Студентка первого курса Люберецкого техникума имени Гагарина в своем исследовании проанализировала основные проблемы, связанные с реализацией принципа законности в деятельности органов государственной власти, а также предложила пути их решения.
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Всего на конкурс поступило более тысячи работ из 54 регионов России. В очный тур прошло 334 конкурсанта.
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