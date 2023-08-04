04 августа 2023, 13:08
Студентка из Клина Ксения Зеленова спасла тонущего шестиклассника в парке «Сестрорецкий»
Спасательница парка культуры и отдыха «Сестрорецкий» в Клину, студентка колледжа «Подмосковье» Ксения Зеленова спасла тонущего шестиклассника Али. Школьник купался без родителей, плавать мальчик не умеет.
«Ксения Зеленова увидела тонущего ребенка и бросилась в воду. Вытащив мальчика на берег, оказала ему первую доврачебную помощь. Али поблагодарил свою спасительницу и даже записал для нее видеоблагодарность», — сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
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В ведомстве добавили, что в декабре 2022 года девушка прошла в колледже дополнительные курсы «Матрос-спасатель», а затем устроилась в Клинскую аварийно-спасательную службу. Руководство учебного заведения отметило мужество и отвагу студентки.
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