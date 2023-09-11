Подмосковье 11 сентября 2023, 17:02 Студентка из Химок Вероника Сыромля стала участницей телепроекта «Голос. Уже не дети» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Студентка из Химок Вероника Сыромля пополнила состав участников проекта «Голос. Уже не дети» на Первом канале. Исполнительница обошла в кастинге 16 тысяч вокалистов.

На стадии слепого прослушивания Вероника спела песню «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали». Вокалистку выбрал в свою команду наставник Егор Крид.

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«У меня в планах — стать финалисткой и выиграть конкурс, но как получится, не знаю, буду пробовать. Хочется побольше побыть на проекте. Я исполнила песню, которую в военные годы пела Клавдия Шульженко. Она мне очень понравилась, я решила ее выучить и исполнить на проекте», — поделилась студентка.

Ранее Вероника попробовала свои силы на проекте «Голос. Дети» в 2018 году, где девушке удалось дойти до финала в команде Пелагеи. В новой программе артистка вновь заняла кресло наставника и узнала голос исполнительницы, но поворачиваться не стала, чтобы Вероника попала к другому руководителю и предстала в новом стиле.

Следующий выпуск шоу «Голос. Уже не дети» выйдет на Первом канале 15 сентября в 21:45

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