Подмосковье 05 марта 2024, 16:23 Студентка из Егорьевска победила в танцевальном турнире Dance World Cup в Орле Источник фото: Андросова Юлия

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Студентка из Егорьевска Ольга Учаева заняла первое место в Открытом Российском этапе Кубка Мира Dance World Cup. В соревнованиях среди взрослых танцоров приняли участие более 15 тысяч человек.

Танцевальный турнир прошел в конце февраля в Орле. Учаева стала лучшей в двух номинациях — «Модерн-соло» и «Контемпорари-соло». После уверенной победы талантливую танцовщицу пригласили в национальную сборную России.

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По словам победительницы, она очень волновалась перед соревнованиями.

«Я готовила две своих постановки больше года. Отрабатывала их на других соревнованиях. Для меня очень важно мнение жюри и их замечания. Я не ожидала такой высокой оценки. Думаю, моя мама мной очень сильно гордится», — рассказала Учаева.

Студентка третьего курса Колледжа педагогики и искусства занимается танцами с четырех лет и мечтает не только выступать на сцене, но и учить маленьких танцоров. Она преподает в хореографической студии «Волшебница» современный танец.

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