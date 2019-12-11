Два рекорда и золотая медаль. Студентка из Дубны стала лучшей на кубке мира по пауэрлифтингу

Студентка университета «Дубна» Марина Шарова взяла золотую медаль на мировых соревнованиях по пауэрлифтингу в Долгопрудном. Миниатюрная девушка легко поднимает 110 килограммов. В ходе турнира подмосковная спортсменка установила два рекорда страны.

«Участников было очень много. Когда приехали на взвешивание, я была потрясена таким количеством», — рассказала Марина Шарова.

Источник фото: телеканал «360»

Марина учится в университете «Дубна» на дизайнера. Для спортсменки соревнования в Долгопрудном стали первым серьезным турниром. Раньше она участвовала только в универсиаде и уже там показывала впечатляющие результаты. Марина призналась, что на этом турнире рассчитывала выполнить норматив мастера спорта. Но вмешались обстоятельства.

«К сожалению, мне не удалось получить мастера спорта. При подготовке очень нервничала, из-за этого не получилось влезть в свою весовую категорию, на два килограмма превысила. Из-за этого выполнила только КМС. Семь килограммов не хватило в 56-й категории получить мастера спорта», — сказала девушка.

Источник фото: телеканал «360»

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Марина впервые пришла в спортзал всего два года назад. Вначале ей помогал молодой человек, который уже в 15 лет поставил мировой рекорд по жиму лежа. А вот одногруппники, хоть и знали об увлечении пауэрлифтингом, но не видели в девушке победительницу серьезных турниров.

«Когда узнал, кто она, я, честно, не поверил. По ней не очень видно, что может достичь, но когда приходишь и видишь собственными глазами, что она делает, думаешь: молодец!» — рассказал студент университета «Дубна» Иван Анисимов.

Источник фото: телеканал «360»

При собственном весе 54 килограмма, девушка поднимает в становой тяге 115, а ее жим лежа — 55 килограммов. Для юниоров эти цифры рекордные. Но и это еще не предел, уверяет спортсменка. Ее следующая цель — звание мастера спорта. Его она планирует получить уже на следующем турнире в конце февраля.