Подмосковье 08 апреля 2024, 13:54 Студентка из Долгопрудного Кира Мухина выиграла на фестивале науки «Гении Подмосковья» Министерство образования МО

Читать 360tv в

Фестиваль науки «Гении Подмосковья» прошел в Щелкове. На нем победила студентка Долгопрудненского физтех-колледжа Кира Мухина.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в конкурсе участвовали представителя трех возрастных категорий.

Реклама

Одной из победительниц стала Кира Мухина. Она представила проект «Электронная трость (робот-поводырь)». Это уникальное устройство, которое помогает людям с ограниченными возможностями передвижения. Робот имеет специальные датчики, которые определяют препятствия на пути и помогают безопасно проводить через них человека. Инновационное решение может улучшить жизнь многих людей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».