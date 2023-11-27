Подмосковье 27 ноября 2023, 14:15 Студентка Губернского колледжа вышла в финал проекта «Флагманы образования» Министерство образования Московской области

Читать 360tv в

Студентка Губернского колледжа в Серпухове Елизавета Прохина вышла в финал профессионального конкурса «Флагманы образования». Он прошел в Екатеринбурге на площадке Уральского государственного педагогического университета.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, с выходом в финал Елизавету поздравил первый заместитель генерального директора организации «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Реклама

«C помощью проекта „Флагманы образования“ президентская платформа „Россия — страна возможностей“ открывает для студентов больше перспектив для карьерного и профессионального развития. Проект нацелен на вовлечение в педагогические профессии, поддержку учащихся вузов и колледжей, которые планируют работать в системе образования» — сказал он.

Для участников подготовили конкурсную и образовательную программу, творческие мастерские и мастер-классы. Эксперты рассказали студентам о школьных музеях, военно-патриотической подготовке и информационной безопасности. Также финалисты посетили кроки от ведущих учителей страны.

«Успех Елизаветы Прохиной — это не только ее личное достижение, но и победа всего Губернского колледжа и его преподавательского состава. Отделение „Преподавание в начальных классах“ продемонстрировало, что учебные заведения могут готовить высококвалифицированных специалистов, которые с радостью и энтузиазмом будут формировать будущее нашей страны», — отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».