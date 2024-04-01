Подмосковье 01 апреля 2024, 15:17 Студентка Электростальского колледжа стала победительницей всероссийского конкурса чтецов Министерство образования Московской области

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Студентка Электростальского колледжа Светлана Стадник стала финалисткой отборочного тура всероссийского чемпионата по чтению вслух «Станица 24». За звание лучшего чтеца соревновались ребята от 14 до 17 лет.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, участники соревнований представили на суд жюри отрывки из произведений российских и зарубежных авторов. Каждый из чтецов старался ярко проиллюстрировать литературные образы в собственной уникальной манере.

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Профессиональная техника и актерское мастерство Светланы Стадник произвело сильное впечатление на судей. Талантливая девушка заняла первое место на конкурсе.

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