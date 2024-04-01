01 апреля 2024, 15:17
Студентка Электростальского колледжа стала победительницей всероссийского конкурса чтецов
Студентка Электростальского колледжа Светлана Стадник стала финалисткой отборочного тура всероссийского чемпионата по чтению вслух «Станица 24». За звание лучшего чтеца соревновались ребята от 14 до 17 лет.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, участники соревнований представили на суд жюри отрывки из произведений российских и зарубежных авторов. Каждый из чтецов старался ярко проиллюстрировать литературные образы в собственной уникальной манере.
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Профессиональная техника и актерское мастерство Светланы Стадник произвело сильное впечатление на судей. Талантливая девушка заняла первое место на конкурсе.
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