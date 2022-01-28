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    28 января 2022, 14:10

    Еще 200 студентов-медиков начали принимать звонки по телефону 122 в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Еще 200 студентов медицинских колледжей начали работать операторами службы 112 в Подмосковье. Они принимают звонки в условиях повышенной нагрузки на диспетчеров.

    Еще 200 студентов-медиков начали принимать звонки по телефону 122 в Подмосковье | Изображение 1

    Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, нагрузка на кол-центр значительно выросла.

    Чтобы обеспечить бесперебойную работу, привлекли больше студентов медицинских колледжей Подмосковья.

    «Сейчас заболеваемость COVID-19 в регионе остается высокой, в связи с чем колоссальная нагрузка легла на горячую линию 122», — сказала Стригункова.

    Она добавила, что в кол-центре уже работали 100 студентов, а теперь их стало еще на 200 больше. Они принимают звонки и записывают к врачу, дают базовые рекомендации жителям.

    Кроме того, для помощи медикам в поликлиники Московской области привлекли еще около 100 студентов.

    Ранее стало известно, что кабинеты неотложной помощи в поликлиниках Подмосковья стали работать ежедневно — с 08:00 до 20:00.