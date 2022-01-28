Еще 200 студентов-медиков начали принимать звонки по телефону 122 в Подмосковье

Еще 200 студентов медицинских колледжей начали работать операторами службы 112 в Подмосковье. Они принимают звонки в условиях повышенной нагрузки на диспетчеров.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, нагрузка на кол-центр значительно выросла.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу, привлекли больше студентов медицинских колледжей Подмосковья.

«Сейчас заболеваемость COVID-19 в регионе остается высокой, в связи с чем колоссальная нагрузка легла на горячую линию 122», — сказала Стригункова.

Она добавила, что в кол-центре уже работали 100 студентов, а теперь их стало еще на 200 больше. Они принимают звонки и записывают к врачу, дают базовые рекомендации жителям.

Кроме того, для помощи медикам в поликлиники Московской области привлекли еще около 100 студентов.

Ранее стало известно, что кабинеты неотложной помощи в поликлиниках Подмосковья стали работать ежедневно — с 08:00 до 20:00.