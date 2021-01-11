Студентам вузов и колледжей Подмосковья разблокируют транспортные карты 12 января

Студенты вузов и колледжей вновь смогут пользоваться своими льготными транспортными картами в Подмосковье с 12 января. Льготный проезд для пожилых жителей Московской области возобновили еще месяц назад. Об этом объявила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

«С 12 января мы разблокируем карты студентам вузов и колледжей. Ограничения по проезду по соцкартам 65+ и людей с хроническими заболеваниями уже снято 14 декабря. Вся работа осуществляется по расписанию будних дней», — заявила Кротова на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Глава региона накануне заявил, что после каникул школы и детские сады Подмосковья продолжат работать в очном режиме с 11 января. Колледжи начнут работать с 13 января, а школы и сады начали уже с понедельника.

В учреждениях будут регулярно проветриваться и дезинфицироваться кабинеты. Учителя должны будут носить маски во время индивидуальной работы с учениками. Все остальные сотрудники образовательных учреждений обязаны использовать средства защиты постоянно. Работники пищеблоков должны быть в масках и в перчатках. Все эти меры будут действовать до 1 января 2022 года.