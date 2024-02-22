Подмосковье 22 февраля 2024, 18:26 Студентам Российского университета медицины прочитали лекции в Московском облцентре охраны материнства и детства МОЦОМД

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Студентам Российского университета медицины прочитали лекции по детской хирургии в Московском областном центре охраны материнства и детства. Обучение для пятикурсников провел заведующий отделением хирургии новорожденных, детский хирург Михаил Рехвиашвили.

По его словам, студенты постоянно приезжают в центр на обучение к разным преподавателям в зависимости от расписания университетских занятий.

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«Мы рады, что наш центр имеет возможность быть причастными к образовательном процессу и профессиональному росту молодого поколения врачей», — отметил Рехвиашвили.

Студенты успешно сдали зачет после завершения обучения, а следующий курс лекций для студентов пройдет в марте, который будет читать заведующий детским хирургическим отделением Владимир Трунов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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