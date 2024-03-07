Подмосковье 07 марта 2024, 22:44 Студентам реутовского колледжа «Энергия» рассказали о правилах поведения при половодье Министерство образования Московской области

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Уроки безопасности в период весеннего половодья провели для учеников реутовского колледжа «Энергия». Ребятам рассказали, как правильно себя вести во время ледохода.

Как сообщили в Министерстве образования Московской области, педагоги и студенты старших курсов объяснили ученикам, как образуется половодье, почему в этот период поднимается вода в водоемах и как правильно себя вести, если оказался рядом с опасным местом.

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Ребята узнали о том, что не стоит любоваться ледоходом с крутых берегов, ведь они могут обвалиться, и вместо красивого фото человек окажется в воде с большим риском для жизни.

Также студентам рассказали о правилах поведения при пожаре и как правильно оказать первую помощь пострадавшему.

В ведомстве отметили, что подобные мероприятия проводятся в колледже регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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