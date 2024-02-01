01 февраля 2024, 22:29
Студентам «Коломны» рассказали о карьере в сфере туризма в рамках акции «Россия — мои горизонты»
Занятие из цикла «Россия — мои горизонты», посвященное туризму и гостеприимству, прошло в колледже «Коломна». Одной из основных тем мероприятия стала презентация известных достопримечательностей и живописных мест России.
Студенты получили возможность познакомиться с культурой, историей и уникальными особенностями каждого из этих мест. Для них было интересно узнать о возможности посещения таких известных городов, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и множество других достопримечательностей, богатых историей и уникальной атмосферой.
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В ходе занятия студентам представили возможности получения образования и построения карьеры в сфере туризма и гостеприимства. Они получили ценные советы и информацию о специализированных учебных программах, предлагаемых различными университетами и колледжами.
Предыдущее занятие было посвящено достижениям и профессиям в области медицины и здравоохранения. В следующий раз на повестку дня выйдет тема «Россия мобильная: узнаю о профессиях и достижениях в транспортной отрасли».
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