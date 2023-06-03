Подмосковье 03 июня 2023, 13:11 Студентам колледжа «Подмосковье» показали устройство счетчика воды в Мытищах

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Студентам колледжа «Подмосковья» рассказали, как собирают счетчики воды и почему ни один магнит не остановит его вращение. Мероприятие состоялось в Мытищах.

«Мне понравился больше всего цех, где собирают и проверяют все счетчики. Понравился цифровой счетчик, потому что он оказался более прост и точен. И удивило то, что он может работать на одной батарее более семи лет», — сообщил второкурсник Михаил Шарандо.

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Будущий специалист по информационным системам Михаил уже решил вернуться сюда в ближайшее время, чтобы программировать цифровые счетчики. Каждый учащийся колледжа может выбрать предприятие местом своей летней практики, а после окончания колледжа устроиться на работу.

«Нам всегда нужны специалисты, ведь мы не стоим на месте, мы расширяемся, появляются новые задачи, появляются новые работы, которые необходимо выполнять, появляются новые конструкции, которые надо внедрять», — заявил главный метролог АО «Тепловодомер» Николай Корчагин.

Тепловодомер, Метровагонмаш, Приборостроительный завод — это далеко не полный список предприятий, с экскурсиями на которые студенты и школьники Мытищинского округа приходят регулярно. Такие выезды на производство проводят не реже двух раз в месяц.

«Мы сначала договариваемся с предприятиями, которые готовы принять ребят. А далее у нас уже большой есть список желающих, кто хочет попасть. Это организованные группы из школ, колледжей», — сообщил специалист по работе с молодежью центра «Импульс» Евгений Зубцов.

На подобную экскурсию может попасть любой подросток. Достаточно связаться с молодежным центром через социальные сети. За три года разные предприятия посетили более пяти тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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