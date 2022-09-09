Студентам из Подмосковья рассказали о положенных им льготах | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 20:31 Поделиться Telegram

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Viber Студентам из Подмосковья рассказали о положенных им льготах

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В Московской области работают шесть областных вузов, а также 116 колледжей и техникумов. С начала этого учебного года в них начали обучение примерно 95 тысяч студентов. Для них существуют определенные льготы, которые являются одной из мер поддержки студентов в Подмосковье. Они различаются в зависимости от того, на платном или бесплатном отделении учится студент, трудоустроен ли он и так далее.

Те студенты, которые работают, могут получить три вида льгот. Во-первых, это учебный отпуск. В зависимости от решения работодателя он может быть оплачиваемым или нет. Длиться такой отпуск может от 10 дней до четырех месяцев. Во-вторых, для студентов существует сокращенный рабочий день. Кроме того, учащимся заочного отделения работодатель раз в год может оплатить поездку до места учебы.

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Для всех, кто ездит на общественном транспорте, в Подмосковье тоже есть льготы. Студенты могут ездить на пригородных поездах в два раза дешевле, на междугородних поездах - со скидкой 25% и покупать скидочные билеты на самолеты, там такая возможность доступна до исполнения пассажиру 23 лет.

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Всем любителям культурного досуга в Подмосковье тоже доступны некоторые льготы. Студенты могут бесплатно бывать в государственных музеях и библиотеках. Для этого нужно показать на кассе студенческий билет, если посетитель обучается на очной форме. Также студенты могут приобретать билеты в кино со скидкой, которая распространяется на некоторые дни и часы. Кроме того, действует «Пушкинская карта» — это банковская карта с лимитом пять тысяч рублей, которые можно тратить на театры и музеи, на концерты и выставки.

Если студент обучается на платном отделении, у него есть возможность получить налоговый вычет в размере 13% от уплаченной суммы. Это не касается студентов, обучающихся по целевой программе, потому что им учебу оплачивает работодатель.

Для самых талантливых студентов, которые учатся на отлично или являются активистами, есть и другие льготы. Например, они могут один раз в год съездить в санаторий бесплатно или со скидкой, получать стипендии и гранты. Помогают и самым незащищенным в социальном плане студентам — например, им предоставляют бесплатное проживание в общежитии, талоны на питание, а также социальную стипендию.

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