19 марта 2024, 18:50
Студентам из Одинцова показали фильм об истории воссоединения России и Крыма
В Одинцовском техникуме состоялся кинолекторий, посвященный дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Студентам показали информативный фильм о процессе присоединения Крыма. Ученики техникума познакомились с историческими фактами, лежащими в основе возвращения полуострова к Родине.
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В заключительной части мероприятия студенты обсудили значимые изменения, произошедшие на полуострове за последние 10 лет. Они выражали свои мысли и позиции, опираясь на полученную информацию, и анализировали экономические, социальные и инфраструктурные трансформации, произошедшие на территории Крыма.
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