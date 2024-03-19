Подмосковье 19 марта 2024, 18:50 Студентам из Одинцова показали фильм об истории воссоединения России и Крыма Пресс-служба Министерства образования Московской области

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В Одинцовском техникуме состоялся кинолекторий, посвященный дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Студентам показали информативный фильм о процессе присоединения Крыма. Ученики техникума познакомились с историческими фактами, лежащими в основе возвращения полуострова к Родине.

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В заключительной части мероприятия студенты обсудили значимые изменения, произошедшие на полуострове за последние 10 лет. Они выражали свои мысли и позиции, опираясь на полученную информацию, и анализировали экономические, социальные и инфраструктурные трансформации, произошедшие на территории Крыма.

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