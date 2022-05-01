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    01 мая 2022, 22:18

    Студентам ГГУ провели экскурсию по администрации Раменского городского округа

    Анастасия Соловьева, Дарья Бунякова

    Для студентов ГГУ устроили экскурсию по администрации Раменского городского округа. Молодым людям рассказали, что такое Муниципальный центр управления регионом и как работает вся система.

    Во время экскурсии для студентов открыли муниципальный архив и рассказали, для чего он нужен. Но самым интересное для будущих управленцев стало заседание Совета депутатов.

    «В первую очередь хочется выразить благодарность, что нас вообще сюда привели. Что нам позволили прикоснуться к этой структуре. Меня вдохновила речь, которая была озвучена. Мне очень понравился коллектив, что после рассмотрения вопроса благодарят друг друга за внимание», — отметил один из студентов.

    Для студентов открыли двери во все кабинеты. Ребята смогли посмотреть, как работают органы местного самоуправления и побывать на собрании, где отмечали лучших сотрудников.

    «В теории за партой — это одно. А когда ты приходишь, садишься в кресло главы, тебе надо на себя взять определенную ответственность. Мы видели сегодня, что немножко даже страшновато студентам. Страх этот проходит, потому что опыт и знания, которые они приобретут, позволят им, если они выберут такую стезю, служить народу», — подчеркнул глава городского округа Виктор Неволин.

    В конце Дня местного самоуправления он пообщался со студентами в неформальной обстановке.