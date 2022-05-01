Студентам ГГУ провели экскурсию по администрации Раменского городского округа

Для студентов ГГУ устроили экскурсию по администрации Раменского городского округа. Молодым людям рассказали, что такое Муниципальный центр управления регионом и как работает вся система.

Во время экскурсии для студентов открыли муниципальный архив и рассказали, для чего он нужен. Но самым интересное для будущих управленцев стало заседание Совета депутатов.

«В первую очередь хочется выразить благодарность, что нас вообще сюда привели. Что нам позволили прикоснуться к этой структуре. Меня вдохновила речь, которая была озвучена. Мне очень понравился коллектив, что после рассмотрения вопроса благодарят друг друга за внимание», — отметил один из студентов.

Для студентов открыли двери во все кабинеты. Ребята смогли посмотреть, как работают органы местного самоуправления и побывать на собрании, где отмечали лучших сотрудников.

«В теории за партой — это одно. А когда ты приходишь, садишься в кресло главы, тебе надо на себя взять определенную ответственность. Мы видели сегодня, что немножко даже страшновато студентам. Страх этот проходит, потому что опыт и знания, которые они приобретут, позволят им, если они выберут такую стезю, служить народу», — подчеркнул глава городского округа Виктор Неволин.

В конце Дня местного самоуправления он пообщался со студентами в неформальной обстановке.