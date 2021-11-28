Студент-сирота из колледжа в Чехове получил квартиру по госпрограмме Подмосковья

Собственную квартиру в жилом комплексе «Морозовка» в городском округе Чехов получил студент третьего курса Александр Богомолов. Он сирота с детства и до совершеннолетия воспитывался в приемной семье. В рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот он получил собственную квартиру.

Праздновать новоселье студент пока не спешит. Он планирует найти для себя работу, а уже потом въехать в собственную жилплощадь окончательно. Тратиться на ремонт Александру не потребуется. Квартиру ему выдали с полной отделкой, набором мебели и бытовыми приборами.

«Настроение хорошее. Я даже не знал, что так будет. В квартире очень светло, приятно и по-современному все сделано. Большое спасибо губернатору», — заявил Александр Богомолов.

Вручить ключи и оценить новое жилье студента пришли глава городского округа Чехов Григорий Артамонов и депутаты «Единой России».

«Сегодня Александр получил ключи от долгожданной квартиры, и совместно с депутатами „Единой России“ мы проинспектировали, как выполнен ремонт, подарили новую бытовую технику. Думаю, что эта квартира станет серьезным подспорьем для молодого человека, чтобы он двигался, развивался, достигал новых высот», — отметил Григорий Артамонов.

Квартиры детям-сиротам в городском округе Чехов предоставляют регулярно. Это происходит в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которая входит в государственную программу Московской области «Жилище». До конца этого года свое жилье получат 13 детей-сирот городского округа.