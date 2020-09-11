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    11 сентября 2020, 18:17

    Студент РУДН из Подмосковья организовал сбор отходов прямо в вузе

    Анастасия Максимовских, Екатерина Гурова, Мария Филиппова

    Как сохранить природу родного Подмосковья и сделать каменные джунгли зелеными? Над этим вопросом работает студент из Павловского Посада Даниил Миронов. Поэтому он выбрал профессию эколога и поступил в РУДН. Именно здесь создали первый в России экологический факультет.
    Студент РУДН из Подмосковья организовал сбор отходов прямо в вузе | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Настоящий эколог, чтобы понимать, как происходят различные процессы, он должен знать много чего: химию, физику, биологию. И из этого и складывается специальность», — говорит студент РУДН Даниил Миронов.

    Студент РУДН из Подмосковья организовал сбор отходов прямо в вузе | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Пока студенты совмещают заботу о планете с учебой, но уже организовали в вузе пункт приема батареек и электроники на выброс.

    Инициативу молодых экологов оценили на федеральном уровне и присудили третье место программы «Школа утилизации: электроника». Смотрите подробности — в сюжете «360».

    Новости SMI.FM