Студент РУДН из Подмосковья организовал сбор отходов прямо в вузе

Источник фото: телеканал «360»

«Настоящий эколог, чтобы понимать, как происходят различные процессы, он должен знать много чего: химию, физику, биологию. И из этого и складывается специальность», — говорит студент РУДН Даниил Миронов.

Источник фото: телеканал «360»

Пока студенты совмещают заботу о планете с учебой, но уже организовали в вузе пункт приема батареек и электроники на выброс.

Инициативу молодых экологов оценили на федеральном уровне и присудили третье место программы «Школа утилизации: электроника». Смотрите подробности — в сюжете «360».