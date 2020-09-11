11 сентября 2020, 18:17
Студент РУДН из Подмосковья организовал сбор отходов прямо в вузе
Как сохранить природу родного Подмосковья и сделать каменные джунгли зелеными? Над этим вопросом работает студент из Павловского Посада Даниил Миронов. Поэтому он выбрал профессию эколога и поступил в РУДН. Именно здесь создали первый в России экологический факультет.
«Настоящий эколог, чтобы понимать, как происходят различные процессы, он должен знать много чего: химию, физику, биологию. И из этого и складывается специальность», — говорит студент РУДН Даниил Миронов.
Пока студенты совмещают заботу о планете с учебой, но уже организовали в вузе пункт приема батареек и электроники на выброс.
Инициативу молодых экологов оценили на федеральном уровне и присудили третье место программы «Школа утилизации: электроника». Смотрите подробности — в сюжете «360».