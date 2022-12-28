Подмосковье 28 декабря 2022, 21:05 Студент МГОПУ победил в чемпионате мира World Championship по пауэрлифтингу

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Студент факультета физической культуры МГОПУ Кирилл Ярмола одержал победу на VIII Чемпионате мира World Championship по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, военному жиму, русскому жиму, становой тяге, строгому подъему на бицепс, армлифтингу и стритлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF/САР/WSF.

Спортсмен занял первое место в строгом подъеме на бицепс среди юношей до 67,5 килограммов , а также взял золото среди юношей в становой тяге в этой же массовой категории.

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«Мне посчастливилось встретить известных спортсменов. Таких, например, как пауэрлифтер и тяжелоатлет Кирилл Сарычев, с которым мне удалось пообщаться. Ожидания все оправдались. Я был настроен только на победу, так все и получилось», — отметил Кирилл.

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Молодой человек также отметил, что пауэрлифтинг стал частью жизни, а не просто хобби. У Кирилла уже есть ученики, которых он готовит к соревнованиям.

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