Подмосковье 14 июля 2023, 05:00 Студент Коломенского колледжа занял 2-е место в отборочном этапе чемпионата «Профессионалы» Колледж "Коломна"

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Студент из Коломны представил Подмосковье на конкурсе промышленной механики и монтажа в Новокузнецке — соревнования прошли в рамках отборочного тура чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Студент колледжа «Коломна» Артем Перов достойно представил Московскую область и занял второе место по компетенции «Промышленная механика и монтаж». Наставником студента выступил мастер производственного обучения Антон Ромашкин.

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Отборочный этап «Профессионалов» прошел в Новокузнецке. Теперь у Артема Перова будет шанс закрепить свой успех в следующем туре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям отметил, что в 2023 году в колледжах региона появится еще 800 бюджетных мест.

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