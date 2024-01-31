Подмосковье 31 января 2024, 14:44 Студент Коломенского колледжа Андрей Зубков победил на первенстве Подмосковья по лыжным гонкам Министерство образования МО

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Чемпионат Центрального федерального округа по лыжным гонкам прошел в Красногорске. В рамках соревнований состоялось и первенство Московской области среди юниоров 18-19 лет.

Студент Коломенского аграрного колледжа Андрей Зубков занял первое место на первенстве Московской области. Ему присвоили звание «Мастер спорта по лыжным гонкам». Отмечается, что в декабре прошлого года Андрей выполнил все условия для присвоения этого звания.

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«Поздравляем Андрея с этим ярким успехом и желаем ему дальнейших побед и достижений в спорте», — сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Помимо этого, в чемпионате ЦФО студент занял восьмое место в гонке на 15 километров свободным стилем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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