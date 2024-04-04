Подмосковье 04 апреля 2024, 18:29 Студент из Ступина выступил на Всероссийской конференции «Калачевские чтения» Источник фото: Андрей Семибратов

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Студент Ступинского филиала МАИ Илья Кирсанов представил на Всероссийской научно-практической конференции «Калачевские чтения» усовершенствованный способ штамповки детали, которая служит основой клапана высокого давления. Технология позволяет избавиться от брака при производстве, а также уменьшает вес заготовки на три с половиной килограмма.

В конференции приняли участие более сотни школьников, студентов и ученых со всей страны.

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Научные доклады разделили на пять тематических секций.

Студент четвертого курса Илья Кирсанов выступал в секции «Материаловедение, технология и автоматизация обработки материалов». Он исследовал технологию штамповки кованой заготовки.

«Деталь может быть использована как днище предохранительного клапана высокого давления. Проблема заключалась в том, что в углах детали образовывались деформации в виде складок и зажимов. Мы изменили форму бойков штампа, более точно подогнали их под форму выпукло-вогнутой шайбы. Кроме основных усовершенствований, удалось провести оптимизацию объема заготовки», — рассказал Кирсанов

Он добавил, что проведенные исследования станут частью его дипломной работы.

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