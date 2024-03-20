Подмосковье 20 марта 2024, 15:11 Студент из Сергиева Посада победил на конкурсе «Молодые логисты Подмосковья» Министерство образования Московской области

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Студент Сергиево-Посадского колледжа Максим Зинченко победил в IV Региональном конкурсе профессионального мастерства «Молодые логисты Подмосковья». Соревнования прошли на базе Автомобильно-дорожного колледжа.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, студентам предстояло рассчитать общие годовые затраты по двум вариантам производства и выбрать оптимальное место для будущего производства.

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В своих расчетах ребята применяли правило Парето для определения «горячих» и «холодных» зон хранения склада, а также оформляли документы по движению товарно-материальных ценностей.

Второе место заняли Дмитрий Корчагин из Автомобильно-дорожного колледжа и Ангелина Смирнова из Щелковского колледжа, а третье досталось Александре Алешиной из Чеховского техникума и Виталию Мазнюк из Раменского дорожно-строительного техникума.

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