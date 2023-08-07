Подмосковье 07 августа 2023, 17:31 Студент из Реутова победил в межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы» Министерство образования Московской области

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Студент Центра оборонно-промышленной подготовки колледжа «Энергия» из Реутова Александр Киринстал первым в межрегиональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионате высоких технологий — 2023. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Кирин учится на третьем курсе по специальности «Монтаж, техническое обслуживанию и ремонт электронных приборов и устройств». Молодой человек соревновался в компетенции «Облачные технологии».

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«В течение нескольких месяцев победитель усиленно готовился к чемпионату под руководством квалифицированных преподавателей-наставников Подмосковного колледжа „Энергия“, а в частности сотрудника it-службы — Максима Приписнова», — уточнили в ведомстве.

Турнир проходил с 17 по 21 июля 2023 года на базе ГАПОУ МО ПК «Энергия».

Студенты центра не первый раз занимают места. Например, в апреле учащийся четвертого курса Владимир Жаров стал первым в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы — 2023» и чемпионате высоких технологий — 2023 в Московской области в компетенции «Лазерные технологии».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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