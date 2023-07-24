Подмосковье 24 июля 2023, 15:07 Студент из Раменского вошел в топ-10 сварщиков России Пресс-служба Министерства образования МО

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Студент Раменского колледжа Филипп Федяев вошел в число лучших сварщиков России. По итогам отборочного этапа всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» Подмосковье заняло шестое место.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что в отборочном туре соревновались участники из 52 регионов России. Среди них был Филипп Федяев из Раменского колледжа, наставником которого выступила Руслана Аксенова. Участник из Подмосковья справился со всеми конкурсными заданиями и в итоге вошел в десятку лучших сварщиков страны.

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