Студент из Подмосковья стал призером хакатона по искусственному интеллекту в Екатеринбурге

Алексей Брагин в составе команды Ezee стал призером третьего окружного хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Участники работали над распознаванием эмоционального состояния студентов.

Хакатон — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Площадкой для мероприятия стал Екатеринбург. Финалистами стали 37 команд, которые работали в трех направлениях: создание системы описания архива медиафайлов, алгоритм видеоанализа эмоционального состояния учащихся и детектор больных зубов у детей. Победителями стали девять команд, которые разделили между собой приз размером 1,8 миллиона рублей.

Цели проекта — отобрать кадры, найти талантливых перспективных специалистов, популяризация и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта. До конца года окружные хакатоны и чемпионаты пройдут в нескольких регионах России.