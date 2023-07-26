Подмосковье 26 июля 2023, 15:10 Студент из Люберец победил в финале Всероссийского чемпионата «Профессионалы» Министерство образования Московской области

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Межрегиональный финал всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству завершился на Сахалине. Победа досталась студенту из Люберец.

Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, в дисциплине «Эксплуатация бесплатных авиационных систем» чемпионата «Профессионалы» победил студент Люберецкого техникума имени Гагарина Лев Жестовский. Его наставником выступил выпускник 2023 года Алексей Щекочихин. Помощь при подготовке также оказала Елена Зеляева, которая преподает специальный дисциплины.

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«В соревновании приняли участие студенты из восьми регионов Российской Федерации. Конкурсное задание было непростым, но Лев достойно выдержал все испытания. Поздравляем студента и его наставников с заслуженной победой и золотой медалью. Так держать!» — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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