Подмосковье 09 декабря 2023, 15:14 Студент из Химок стал обладателем звания «Вице-мистер Студенчество России 2023» Администрация г.о. Химки

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Студент Московского государственного института культуры из Химок получил звание «Вице-мистер Студенчество России 2023». Награждение провели в рамках Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Молодые лица страны 2023».

Учащийся четвертого курса факультета музыкального искусства Сергей Корепанов выложился на полную и защитил честь университета. Он продемонстрировал выдающиеся способности как в учебе, так и в научной работе в целом и в отдельных предметах.

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Его успехи подтверждены дипломами победителя всероссийских и международных олимпиад, творческих соревнований и фестивалей. Ранее Сергей получил стипендию от правительства России, которую будет получать на протяжении всего учебного года.

В конкурсе приняли участие 65 студентов из 34 регионов России, которые собрались в Ставрополе, чтобы представить свои учебные заведения, города и регионы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

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