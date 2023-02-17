Подмосковье 17 февраля 2023, 10:35 Студенческим отрядам Подмосковья напомнили о мерах поддержки

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В России 17 февраля отмечают День студенческих отрядов. Эта дата была введена по инициативе президента Владимира Путина в 2016 году. Московское областное отделение организации «Российские студенческие отряды» зарегистрировали в январе 2021 года.

«В Московской области сильное студотрядовское движение, оно объединяет более трех тысяч человек. Студенческие отряды — это механизм подготовки будущих специалистов с активной жизненной позицией», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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В студотрядах существует много направлений: педагогика, сельское хозяйство, сфера услуг и многое другое. В каждой деятельности задействовано от 300 до 700 студентов.

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«Бойцы из студотрядов работают на фермах, на стройке, в детских лагерях. С каждым годом фронт работ расширяется. Учащаяся молодежь приносит реальную пользу нашему региону», — подчеркнула председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Для студенческих отрядов Подмосковья разработаны меры поддержки. Так, молодые люди могут подать заявку на гранты президента России, Федерального агентства по делам молодежи или премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело», а также получить региональную субсидию для НКО. Премию губернатора Московской области вручают уже 10 лет, а ее лауреатами стали более 13 тысяч человек. Кроме того, федеральное законодательство предусматривает пониженную налоговую ставку для работодателей, которые привлекают к работе студенческие отряды.

Студентам Московской области также доступен ряд льгот: учебный отпуск до четырех месяцев, сокращение рабочего дня на период итоговой государственной аттестации, оплата проезда до места учебы, скидка 50% на проезд на пригородных поездах и другие привилегии. Отмечается, что с 2022 года появился бесплатный проезд на коммерческих маршрутах общественного транспорта для учащихся в сельской местности по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

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