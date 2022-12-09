Подмосковье 09 декабря 2022, 09:53 Студенческие отряды Подмосковья получили награды на закрытии третьего трудового семестра

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Третий трудовой семестр студенческих отрядов Подмосковья закрыли в Мытищах. Там наградили лучших и открыли выставку «Правовые механизмы обеспечения деятельности студенческих отрядов». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Андрея Воробьева.

Глава Министерства информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе поблагодарила студотряды за добрые дела и высоко оценила их работу.

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«Вот есть бойцы на фронте, которые защищают нашу Родину, а есть бойцы, которые находятся в тылу, и вы как раз те, кто честно, ответственно, с добротой в сердце помогает», — сказала она.

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Благодарственные письма и награду за лучший студотряд по комиссарской деятельности получил коллектив «Путейцы». Лучшим по командирской деятельности стали «Технари», лучшим сервисным отрядом стал «Фотон», сельскохозяйственным — «Прометей», педагогическим — «Пламенный свет». Среди отрядов колледжей победила «Искра», а среди вузов — «Алатырь».

Командир регионально отделения «Российские студенческие отряды» Павел Ковалев рассказал, что учреждение начало работу два года назад при содействии губернатора. Министерство информационных и социальных отношений помогает методически, финансово и организационно.

«Мы занимаемся трудоустройством студентов, временным трудоустройством в летние каникулы, а также организуем стажировки, практики, обучение студентов», — добавил он.

За развитие студотрядов почетный знак РСО получила Екатерина Швелидзе. Его вручила депутат Госдумы, руководитель студотрядов ЦФО Юлия Дрожжина. Она поблагодарила присутствующих за работу и выразила надежду на дальнейшее развитие студенческих объединений Подмосковья.

«Я надеюсь, что студотряды Московской области только в начале своего пути, за вами большое будущее. И когда-нибудь они, возможно, станут лучшими в ЦФО, а может, и всей России», — отметила она.

Всего в регионе свыше двух тысяч студентов, из которых больше половины трудоустроены. В этом семестре они работали в строительной, педагогической, сельскохозяйственной и других сферах.

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