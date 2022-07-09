Студенческая хоккейная команда появилась в МГОУ

Студенческую хоккейную команду создали в МГОУ. Попасть в нее могут желающие с любого факультета университета.

Один из абитуриентов МГОУ Дмитрий Степанов — в хоккее с четырех лет. За это время успел поиграть во многих командах — «Атлант», «Синяя птица», «Авангард». Когда настало время поступать, остановил свой выбор на факультете физической культуры МГОУ.

«Много филиалов было, но я так думаю, буду в Мытищах здесь учиться. Нравится там обстановка, льготы хорошие и стипендия. Меня все привлекает там», — поделился абитуриент МГОУ Дмитрий Степанов.

Источник фото: телеканал «360»

Не только льготы и стипендия, но с этого года еще и своя студенческая команда по хоккею. Для тех, кто просто не видит свою жизнь без спорта, такой бонус становится решающим. На просмотр приехало много желающих, готовых побороться за место в команде МГОУ.

Источник фото: телеканал «360»

Игра проходила под зорким взглядом будущего тренера команды МГОУ Виктора Дровянникова. Говорит, людей, которых хотел бы видеть в команде, еще для себя не отмечал, но шанс есть у многих.

«Каждый человек ставит свои цели определенно. Если есть желание учиться и играть в хоккей, то никаких проблем не будет. Основной упор делается. Я всегда говорил, что учеба — это прежде всего, а потом уже хоккей», — отметил тренер хоккейной команды МГОУ Виктор Дровянников.

Поэтому сначала ребятам нужно подать документы в выбранный вуз. А для желающих попасть на спортивный факультет — вдобавок необходимо еще сдать экзамен по двигательной подготовке. А попасть в студенческую хоккейную команду в МГОУ можно учась на любом факультете.

«Наш университет берет на себя обязательства подготовить талантливых способных ребят, которые могут участвовать в различных чемпионатах, спортивных состязаниях. И мы уверены, что мы создадим все условия для того, чтобы наши талантливые российские ребята смогли прославить нашу страну на многие годы», — сказала ректор МГОУ Елена Певцова.

Источник фото: телеканал «360»

«Вуз со своей стороны дает льготы при поступлении, помогает ребятам. Дает им скидку на образование. И также будет им помогать в тренировочном процессе, потому что ребята будут продолжать здесь и тренироваться, и играть домашние игры в чемпионате», — сказал вице-президент фонда «Народное единство», советник СХЛ Николай Авилонов.

Источник фото: телеканал «360»

Между Студенческой хоккейной лигой и МГОУ подписано соглашение, в рамках которого хоккеисты университета будут участвовать в соревнования вместе с другими командами. Всего в новом учебном году в студенческой хоккейной лиге будет представлено более 30 команд от московского региона.