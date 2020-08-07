Сцена на воде и музыка под открытым небом. Как в Клину проходит фестиваль искусств Чайковского

Фестиваль искусств имени Чайковского в Клину идет уже несколько дней. Все это время на открытом воздухе звучат классические музыкальные произведения и стихи. А сцена расположена прямо на воде.

Сцена на воде — единственная в Подмосковье — второй раз становится выездной площадкой фестиваля. В прошлом году организаторы провели эксперимент и влюбились в этот формат, говорит директор музея-заповедника Чайковского Владимир Лисенко. Сегодня эта площадка — не только продолжение концепции, но и необходимость из-за эпидемиологической обстановки.

«Зритель имеет возможность приблизиться к этой атмосфере пленэров, в полном смысле слова, побыть на свежем воздухе. Понятное дело, что сейчас соблюдаются определенные ограничения по рассадке, мы вынуждены это делать, сохраняя здоровье себя и своих соседей. А так вообще это приближение к фестивальной традиции западной», — подчеркнул Лисенко.

Главная цель — погрузить зрителя в атмосферу, которой вдохновлялся Чайковский, — достигнута с успехом. Гости собираются со всех уголков Московской области. И занимают места за час до начала. Говорят, время здесь пролетает незаметно.

Источник фото: телеканал «360»

«На открытом воздухе — это не концертный зал, это что-то большее. Вся атмосфера, погода благоволит. Все очень прекрасно. Впечатлений море, хочется еще больше и больше. Талантливых сколько мы повидали молодых исполнителей, в восторге, конечно, все. Всем даже мест не хватает, настолько большой парк, а все вокруг сидят», — сказала «360» зрительница Нэлли Покровская.

Как и во все другие дни, 6 августа на концерте аншлаг. Вход бесплатный. Нужно было лишь заранее зарегистрироваться на сайте фестиваля. Правда, ограничения по количеству зрителей весьма условные. Кто-то слушает на соседних лавочках, кто-то прямо на воде, катаясь на катамаранах.

Впереди еще один благотворительный концерт для врачей и волонтеров, которые работали в красных зонах во время пандемии коронавируса. 9 августа, в день закрытия фестиваля, шедевры классической музыки прозвучат для них в исполнении оркестра Новая Россия под управлением Юрия Башмета