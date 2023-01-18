Подмосковье 18 января 2023, 17:57 Стружку от переработанных в Подмосковье елей отправят приютам животных для подстилок в вольерах

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Комплексы по переработке отходов «РТ-Инвест», входящие в Госкорпорацию Ростех, начали собирать и перерабатывать елки, сосны и пихты в щепу в рамках программы «Подари елке вторую жизнь». Принять участие в акции и сдать старое дерево в пункт сбора все желающие могут до 15 февраля.

В этом году подмосковные операторы компании открыли 80 пунктов приема деревьев. Собранные деревья переработают в щепу на 4 комплексах в Каширском, Можайском, Коломенском и Сергиево-Посадском округах.

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После измельчения деревья будут использовать как удобрение при высадке других растений, а также в качестве корма верблюдов, живущих в подмосковном этнопарке. Кроме того, операторы «РТ-Инвест» отправят стружку в приюты для животных. Чтобы сырье можно было использовать в качестве подстилки в вольерах, его измельчают в специальных дробилках несколько раз. Первую партию щепы уже отправили в приют «Зоозащита-Плюс» в Серпухове.

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В 2022 году вк сбору елок присоединилось более 5 тысяч жителей Подмосковья. Эксперты «РТ-Инвест» считают, что в этом году на комплексы по переработке отходов поступит не менее 600 кубометров древесины. Больше всего площадок по приему деревьев открыто в кластере «Сергиево-Посадского регионального оператора». Там установлено 33 бункера. «Рузский региональный оператор» организовал 28 пунктов приема, а в зоне работы «Каширского регионального оператора» появилось 19 точек для сбора елок.

Жителей Московской области просят сдавать деревья уже готовыми к переработке, без игрушек и мишуры.

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