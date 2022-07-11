Струнный квартет сыграл на набережной в Солнечногорске

Произведения Штрауса, Глинки, Чайковского, Рубенштейна, Пахмутовой и других знаменитых композиторов звучали в выходные над озером Сенеж. На набережной выступил струнный квартет имени Александра Алябьева.

«Я считаю, что классическую музыку нужно слушать, конечно, молодежи, потому что старшее поколение и так ее слышало», — поделился мнением художественный руководитель струнного квартета имени Алябьева Андрей Коваль.

Услышав звуки музыки, молодежь действительно подходила к сцене. А самой юной слушательнице Софии и вовсе исполнилось всего девять месяцев. Классику в живом исполнении девочка услышала впервые в жизни.

Квартет, который так вдохновил многих зрителей в этот вечер, существует с 1995 года в составе областной филармонии. Все его участники получили профессиональное образование и учились у лучших мастеров. За время своего существования четверка объездила много стран и городов России с гастролями. Визит в Солнечногорск — не первый для творческого коллектива.

Зрителями концерта над озером Сенеж стали несколько сотен человек.