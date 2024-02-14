Подмосковье 14 февраля 2024, 12:21 Струнный квартет «Рондо» выступил в Центральной библиотеке Воскресенска Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Концерт струнного квартета «Рондо» прошел в Центральной библиотеке Воскресенска преддверии Дня защитника Отечества. Подобные мероприятия проводятся для гостей библиотеки каждую неделю.

«В библиотеке мы регулярно проводим мероприятия для любого возраста. Так, сегодня у нас прошел концерт струнного квартета. Гости остались довольны, говорили слова благодарности и музыкантам, и нам», — рассказала заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки Марина Васильева.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Струнный квартет «Рондо» создан для популяризации классической музыки в Воскресенске. Девушки ведут концертную деятельность на общественных началах с 2003 года, а в 2009-м коллектив стал муниципальным. Квартет выступает на разных городских площадках, в том числе в Концертно-выставочном зале Воскресенска.

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