Подмосковье 11 августа 2023, 12:51 Стройнадзор проверит готовность технопарка для одаренных детей в Долгопрудном Главгосстройнадзор МО

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Физтех-лицей имени Капицы продолжают строить в Долгопрудном. Там появится технопарк на 425 мест и кампус для проживания на 200 человек — их проверят инспекторы Главгосстройнадзора.

Инспекторы проверят соответствие выполненных работ требованиям проектной документации. Это конструкции надземной части, устройство фасада, коммуникации, а также благоустройство. Особое внимание уделят системе пожарной безопасности.

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Площадь двух новых зданий лицея превысит 42,4 тысячи квадратных метров. Там обустроят аудиторию на 250 человек, два актовых зала, музей техники и научных достижений, а также лаборатории, инженерные мастерские, планетарий и видеостудию.

После проведения проверок застройщик получит заключение о соответствии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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