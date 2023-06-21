Подмосковье 21 июня 2023, 15:43 Стройнадзор Подмосковья взял на контроль 16 новых торговых объектов

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В этом году в Подмосковье приступили к строительству 16 торговых объектов: семи магазинов и девяти торговых центров. Это втрое больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новые объекты появятся в Красногорске, Балашихе, Люберцах, Жуковском, Домодедове, Мытищах, Химках, Раменском, Серпухове и Чехове.

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В Домодедове в поселении Некрасовское уже достроили магазин площадью более 345 квадратных метров.

Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.

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