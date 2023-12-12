Подмосковье 12 декабря 2023, 09:33 Стройнадзор Подмосковья выдал 65 разрешений на строительство и ввод объектов с 1 декабря Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Разрешения на строительство 40 коммерческих зданий получили подмосковные инвесторы в первую неделю декабря. За этот же период ввели в эксплуатацию 25 уже готовых складов, магазинов и заводов.

По данным Главного управления государственного строительного надзора Московской области, в ближайшее время в регионе начнут строить и реконструировать восемь складов, семь цехов и производственных предприятий, четыре автосервиса, три магазина и три кафе, а также два сельскохозяйственных объекта и одно медучреждение. Размер инвестиций в эти проекты составит около 4,5 миллиарда рублей. В дальнейшем на новых предприятиях смогут работать 487 человек.

Реклама

Вместе с тем, в первые семь дней декабря в Подмосковье выдали 25 разрешений на ввод новых коммерческих предприятий. Среди них шесть заводов и цехов, пять складов, торговый центр и два магазина, три АЗС и два сельскохозяйственных предприятия.

Центр содействия строительству Московской области помогает бизнесу строить без барьеров и лишних процедур. Каждый проект ведет персональный менеджер.

Инвестиции, поддержка бизнеса, промышленность — эти темы губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил со своими зампредами на еженедельном совещании. По словам главы региона, за 10 месяцев 2023 года промышленность Подмосковья выросла на 13,2%.