23 августа 2023, 16:36
Стройнадзор Подмосковья в прямом эфире расскажет о новых социальных объектах 29 августа
Главгосстройнадзор Московской области проведет в Telegram прямой эфир 29 августа в 14:00. На онлайн-встрече жителям расскажут о строительстве социальных объектов в регионе.
Во время прямого эфира представители ведомства ответят на самые частые вопросы жителей. Волнующие вопросы по заданной теме можно направить на электронную почту: gsnmo_press@mosreg.ru до 10:00 28 августа.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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