Подмосковье 08 сентября 2023, 13:40 Стройнадзор Подмосковья рассмотрел свыше тысячи обращений жителей на «Доброделе» с начала года Главгосстройнадзор МО

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Инспекторы Главгосстройнадзора рассмотрели более 1100 обращений жителей на портале «Добродел» с начала года. Многие из них касались содержания строительных площадок.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники ответили на 660 вопросов о содержании стройплощадок. Они касались отсутствия автоматической мойки колес большегрузного транспорта при выезде, а также складирования мусора и яркого света по ночам.

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Больше всего проблем было решено в Мытищах, Богородском округе, Одинцове и Красногорске.

Каждое обращение в ведомстве рассматривают индивидуально, направляя ответы каждому жителю.

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