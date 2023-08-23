Подмосковье 23 августа 2023, 17:52 Стройнадзор Подмосковья проверил качество материалов в новых детских садах Главгосстройнадзор МО

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С начала 2023 года сотрудники лаборатории Главгосстройнадзора Подмосковья ГБУ МО «Мособлстройцнил» провели выездные проверки качества используемых материалов на 48 из 54 строящихся в регионе детских садов. Больше всего проверок провели в Люберцах — всего восемь выездов.

Также проверяли детсады в Подольске, Одинцове, Солнечногорске, Наро-Фоминске, Мытищах и других округах.

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Специалисты контролировали соответствие применяемых стройматериалов проекту на всех этапах — от заливки фундамента до отделки здания. В рамках каждой проверки проводилось лабораторное исследование образцов используемых материалов.

Всего в Подмосковье строиться 54 детских сада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в этом году откроют 30 новых школ и 25 детских садов.

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