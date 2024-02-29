Подмосковье 29 февраля 2024, 23:09 Стройнадзор Подмосковья проверил готовность многоквартирного дома в Дмитрове Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил строительство жилого комплекса в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа. Двенадцатиэтажный дом начали возводить в ноябре 2022 года, сегодня его строительная готовность — 18%.

Многоэтажный корпус № 10, входящий в состав ЖК «Экоград Новый Катуар» на Дмитровском шоссе, находится в процессе строительства. Работа проводится с привлечением 38 специалистов и трех единиц техники, активно идет возведение монолитных конструкций. Планируется завершить строительство в первом квартале 2025 года.

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Также в планах — строительство частной поликлиники площадью 730 квадратных метров, где предусмотрены отделения для детей и взрослых. В рамках жилого квартала запланировано возведение 12 корпусов, из которых пять уже построены, а один находится под строгим наблюдением Главгосстройнадзора.

При этом 63 квартиры в корпусах будут переданы под переселение граждан из аварийного жилья.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о новом этапе программы по расселению аварийного жилья в Подмосковье.

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