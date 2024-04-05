Подмосковье 05 апреля 2024, 18:23 Стройнадзор Подмосковья принял участие в ярмарке вакансий МГСУ Главгосстройнадзор МО

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Представители Главгосстройнадзора Московской области приняли участие в ярмарке вакансий МГСУ. Для студентов запустили специальный чат-бот, где будущие специалисты смогли заполнить анкету на прохождение практики в ведомстве, а также выбрать интересующее направление и территориальный отдел.

Напомним, в феврале 2019 года стройнадзор Подмосковья и МГСУ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого более 100 студентов прошли практику.

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Представители Главгосстройнадзора рассказали о специфике работы и перспективах, которые открывает для молодых специалистов выбор профессии государственного инспектора.

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