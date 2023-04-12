Подмосковье 12 апреля 2023, 13:12 Стройнадзор Подмосковья представил на всероссийском конкурсе чат-бот для тестирования кандидатов Главгосстройнадзор МО

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Подмосковный Главгосстройнадзор принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» от Минтруда и соцзащиты РФ, в номинации «Информатизация и автоматизация кадровых процессов», сообщает пресс-служба ведомства.

Презентация проектов в формате конференц-связи состоялась 12 апреля. Министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян рассказал о внедрении чат-бота, который позволит проводить опрос кандидатов в штат ведомства.

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«45-минутное собеседование с чат-ботом по мобильному телефону уже прошли более 500 человек, что значительно сократило трудозатраты сотрудников кадровой службы, сэкономило бумагу и личное время кандидатов», — сообщил Гарибян.

Главгосстройнадзор Подмосковья впервые принимает участие в конкурсе, и в этом году ведомство является единственным представителем органом исполнительной власти, выступающим под эгидой региона. Итоги будут подведены 26 мая на очном мероприятии с награждением призеров и победителей.