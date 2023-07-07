07 июля 2023, 17:08
Стройнадзор Подмосковья отработал более 800 обращений на «Доброделе» за полгода
Главгосстройнадзор Подмосковья решает проблемы жителей с помощью «Добродела». Так, с начала года инспекторы отработали 821 обращение. Отмечается, что это почти на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чаще всего жители жалуются на содержание стройплощадок и незаконное строительство. Также в топ тем вошло уточнение информации о возведении объектов.
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Больше всего обращений инспекторы получили от жителей Одинцова, Красногорска и Ленинского округа. Отмечается, что все обращения рассматриваются индивидуально, инспекторы направляют подробные ответы каждому заявителю.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Можайске. Он рассказал о новой жизни школы № 2, которая откроется после ремонта 1 сентября.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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