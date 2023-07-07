Подмосковье 07 июля 2023, 17:08 Стройнадзор Подмосковья отработал более 800 обращений на «Доброделе» за полгода Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Главгосстройнадзор Подмосковья решает проблемы жителей с помощью «Добродела». Так, с начала года инспекторы отработали 821 обращение. Отмечается, что это почти на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего жители жалуются на содержание стройплощадок и незаконное строительство. Также в топ тем вошло уточнение информации о возведении объектов.

Реклама

Больше всего обращений инспекторы получили от жителей Одинцова, Красногорска и Ленинского округа. Отмечается, что все обращения рассматриваются индивидуально, инспекторы направляют подробные ответы каждому заявителю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Можайске. Он рассказал о новой жизни школы № 2, которая откроется после ремонта 1 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».