Подмосковье 26 августа 2023, 02:00 Стройнадзор Подмосковья напомнил подрядчикам самые частые причины неожиданных штрафов Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Московской области напомнил застройщикам о причинах неожиданных штрафов. Обычно они касаются техники безопасности, уточнили в ведомстве.

Компаниям на стройках необходимо устанавливать защитные экраны. Также во время работы специалисты должны использовать средства индивидуальной защиты, например, каски и ремни. Курение на местах строительства допускается в специально отведенных для этого местах.

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«Запрещено проживание людей во временных бытовых помещениях, расположенных на строительной площадке; запрещено хранение газовых баллонов на стройплощадке без устройства специальных навесов; обязательно обозначение знаками безопасности зон опасных производственных факторов», — добавили в управлении.

По данным Главгосстройнадзора, часто на стройках нет пункта мойки колес, освещения, рабочие места оказываются захламленными. Также оборудование и материалы складируют на земле, а не на спецплощадке. Кроме того, застройщиков оштрафуют за несвоевременный вывоз мусора и нечистот.

В Московской области под надзором Главгосстройнадзора работают 182 девелопера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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